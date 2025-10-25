Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над 14 регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 украинский беспилотник над 14 регионами России в ночь на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

Над Ростовской областью сбито 20 БПЛА, над Волгоградской — 19, над Брянской — 17, над Калужской — 12, над Смоленской — 11. По 9 аппаратов уничтожено над Белгородской областью и Московским регионом (7 из них летели на Москву). Ещё по 8 БПЛА сбито над Воронежской и Ленинградской областями. По два аппарата уничтожено над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, и по одному — над Тверской и Тульской областями.

Российские регионы подвергаются ежедневным ударам со стороны украинских формирований. В ответ на эти удары по гражданской инфраструктуре российская армия наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами исключительно по военным целям и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше