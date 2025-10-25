Строители социальных домов во Владивостоке оставили частный сектор без электричества и отопления

В telegram-чате главы администрации Владивостока представитель местных жителей пишет, что строители социального жилого комплекса из четырёх домов в районе улицы Русской при проведении работ порвали электрический кабель. В результате обесточило дома №№ 15 — 30 на улице Барклая и улицу Раевского, жители более 50 домов лишились и отопления, которое зависит от электричества.
Люди пишут, что подобные аварии случаются систематически, однако восстанавливать обрывы кабеля 6 кВт жителям улицы Барклая приходится за свой счёт — якобы городская администрация не берёт питающие микрорайон трансформаторные подстанции на баланс. Строители также не несут ответственности за свои ошибки, якобы аварии никто не актирует, и с восстановлением очередного обрыва жители тоже будут разбираться самостоятельно — они утверждают, что точной информации по аварии им никто не даёт.
Пока жители частного сектора лишены возможности пользоваться электрическим отоплением, на следующей неделе во Владивостоке снова ожидаются ночные заморозки. По прогнозом Примгидромета, с воскресенья на понедельник, 27 октября минимальная температура опустится до 0˚С, а в ночь с понедельника на вторник ещё немного понизится.
Отметим, что рабочие, задействованные на социально значимых для города объектах, демонстрируют подобную неосторожность не только при строительстве комплекса «сиротских» домов. На этой неделе в процессе дорожных работ на перекрёстке 100-летия Владивостока и улицы Русской, где после реконструкции будет действовать новая схема движения, призванная разрядить заторы на перегруженном транспортном узле Второй Речки, рабочие тоже оборвали контрольный кабель. Несколько светофоров оказались частично обесточены, что лишь усугубило пробки на перекрёстке. Для регулирования дорожного движения пришлось привлекать инспекторов ДПС.
Неоднократно случались инциденты с повреждениями водопроводных труб при проведении земляных работ.