Строители социальных домов во Владивостоке оставили частный сектор без электричества и отопления

Отметим, что рабочие, задействованные на социально значимых для города объектах, демонстрируют подобную неосторожность не только при строительстве комплекса «сиротских» домов. На этой неделе в процессе дорожных работ на перекрёстке 100-летия Владивостока и улицы Русской, где после реконструкции будет действовать новая схема движения, призванная разрядить заторы на перегруженном транспортном узле Второй Речки, рабочие тоже оборвали контрольный кабель. Несколько светофоров оказались частично обесточены, что лишь усугубило пробки на перекрёстке. Для регулирования дорожного движения пришлось привлекать инспекторов ДПС.