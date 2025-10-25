Ричмонд
В Перми подростки обстреляли из сигнального пистолета недостроенную высотку

Они устроили стрельбу по зданию на улице Екатерининской.

Источник: Аргументы и факты

Подростки из Перми устроили стрельбу из сигнального пистолета по недостроенной высотке в центре города, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».

Судя по опубликованным кадрам, несовершеннолетние обстреляли недостроенное 16-этажное здание, расположенное на улице Екатерининской, 175.

«Потом удивляемся постоянным пожарам», — пишут люди.

Напомним, ранее сайт udm.aif.ru писал о судьбе жилого комплекса «Никитинский», возведение которого начали ещё в 2008 году под руководством ООО «ПО “Пермпромжилстрой”», однако в 2013 году стройку «заморозили».