В Перми подростки обстреляли из сигнального пистолета недостроенную высотку

Подростки из Перми устроили стрельбу из сигнального пистолета по недостроенной высотке в центре города, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Судя по опубликованным кадрам, несовершеннолетние обстреляли недостроенное 16-этажное здание, расположенное на улице Екатерининской, 175.
«Потом удивляемся постоянным пожарам», — пишут люди.
Напомним, ранее сайт udm.aif.ru писал о судьбе жилого комплекса «Никитинский», возведение которого начали ещё в 2008 году под руководством ООО «ПО “Пермпромжилстрой”», однако в 2013 году стройку «заморозили».