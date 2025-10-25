Житель Башкирии в здании суда пытался съесть пакетик с наркотиками

Запрещенные вещества в здание Стерлитамакского городского суда Башкирии пытался пронести местный житель. Мужчина явился на заседание в качестве подсудимого и при личном досмотре заверил судебных приставов, что никаких запрещенных предметов у него с собой нет.
«49-летний гражданин достал из кармана полимерный пакет с порошкообразным веществом и пытался проглотить его. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержали гражданина. Подсудимого передали прибывшим по вызову сотрудникам полиции», — уточнили в пресс-службе УФССП по РБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
За 9 месяцев 2025 года судебными приставами во время личного досмотра граждан выявлено около 150 единиц газового, травматического, холодного оружия и электрошоковых устройств, а также более 2000 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.
