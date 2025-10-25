Губернатор Дрозденко: Восемь дронов уничтожили в Ленинградской области

В Тосненском и Киришском районах Ленинградской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 25 октября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет, — рассказал губернатор.
Позднее он сообщил об отмене воздушной опасности в Ленинградской области и уточнил, что средства ПВО уничтожили над регионом восемь летательных аппаратов, об этом Дрозденко написал в своем Telegram-канале.
По данным Министерства обороны России, в ночь с 24 на 25 октября российские силы ПВО сбили 121 вражеский беспилотник над Ростовской, Волгоградской, Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона. Больше всего дронов было ликвидировано в небе над Ростовской областью.
С 18:00 до 23:00 24 октября отечественные средства ПВО уничтожили 21 вражеский дрон. В частности 12 беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области, семь — над Белгородской областью, и по одному аппарату — над Калужской и Смоленской областями.