Жилой дом в Сочи, где произошел взрыв газа, оказался самостроем

Экстренные службы работают в жилом доме на ул. Тимирязева, где в ночь на 25 октября произошел взрыв газа. После ЧП было эвакуировано 70 человек. К сожалению, не обошлось без пострадавших — 70-летний мужчина погиб, еще трое доставлены в больницы с различными травмами. За их жизни борются врачи.
На курорте развернули пункты временного размещения. Там находится 28 человек, в том числе 7 детей.
«Основная задача — оказать людям всю необходимую помощь. Далее — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Известно, что дом был возведен в 2012 году как самострой. Введение в эксплуатацию здания проводилось через суд. Сейчас территории проводят следственные действия, введен режим локальной ЧС.