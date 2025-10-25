Жилой дом в Сочи, где произошел взрыв газа, оказался самостроем

Экстренные службы работают в жилом доме на ул. Тимирязева, где в ночь на 25 октября произошел взрыв газа. После ЧП было эвакуировано 70 человек. К сожалению, не обошлось без пострадавших — 70-летний мужчина погиб, еще трое доставлены в больницы с различными травмами. За их жизни борются врачи.