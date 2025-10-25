Ричмонд
Под Артёмовским автомобиль съехал в водоём, пострадал рыбак

Мужчина самостоятельно обратился к медикам за помощью.

Источник: Соцсети

В Артёмовском районе Свердловской области автомобиль съехал в водоём и задел 74-летнего рыбака. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Инцидент произошёл 24 октября в 9.10 на 128-м километре дороги Невьянск — Реж — Артёмовский — Килачевское. 57-летний водитель машины Mitsubishi Lancer ехал со стороны посёлка Буланаш и допустил съезд с проезжей части.

Пострадавший сам обратился за помощью и был госпитализирован в травматологическое отделение. Проводится проверка.

О водителе известно, что стаж его вождения составляет 21 год. К ответственности за нарушения ПДД его привлекали пять раз. В момент ДТП он был трезв.