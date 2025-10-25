Ричмонд
Водитель Honda погиб в серьёзном ДТП на дороге Троицк-Октябрьское

Ещё четыре человека получили различные травмы.

Источник: Соцсети

Смертельная авария произошла в Челябинской области вечером 24 октября 2025 года. Один человек погиб, пятеро получили различные травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент случился на 40-м километре автодороги Троицк-Октябрьское в районе 20:10 часов. По данным ГАИ, 60-летний мужчина за рулём легковушки Honda выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь другому автомобилю —Renault Symbol управлял 61-летний южноуралец. Машины столкнулись.

В результате ДТП, водитель японской иномарки от полученных травм погиб на месте. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, он не был пристёгнут ремнями безопасности. Ещё пять человек получили травмы — водитель и пассажиры Renault.

Эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.