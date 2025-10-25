Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гусеве родственница украла из квартиры золотые украшения на 350 тысяч

В Гусеве полицейские привлекли к уголовной ответственности 41-летнюю женщину, подозреваемую в краже золотых изделий на сумму более 350 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в МО МВД России «Гусевский».

С заявлением о хищении обратилась 49-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что из её квартиры на проспекте Ленина пропали восемь золотых украшений. Как установили оперативники уголовного розыска, к краже причастна двоюродная сестра потерпевшей, которая временно проживала в этом жилье. Женщина обнаружила украшения в трюмо и похитила их, а затем сдала в ломбарды Гусева и Черняховска. Вырученные деньги злоумышленница потратила по своему усмотрению.

Пропажу ценностей хозяйка квартиры обнаружила благодаря другой родственнице, которая пришла с проверкой и по видеосвязи показала пустое место хранения украшений.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.