В Гусеве родственница украла из квартиры золотые украшения на 350 тысяч

Об этом сообщили в МО МВД России «Гусевский».
С заявлением о хищении обратилась 49-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что из её квартиры на проспекте Ленина пропали восемь золотых украшений. Как установили оперативники уголовного розыска, к краже причастна двоюродная сестра потерпевшей, которая временно проживала в этом жилье. Женщина обнаружила украшения в трюмо и похитила их, а затем сдала в ломбарды Гусева и Черняховска. Вырученные деньги злоумышленница потратила по своему усмотрению.
Пропажу ценностей хозяйка квартиры обнаружила благодаря другой родственнице, которая пришла с проверкой и по видеосвязи показала пустое место хранения украшений.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.