В Гусеве родственница украла из квартиры золотые украшения на 350 тысяч

С заявлением о хищении обратилась 49-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что из её квартиры на проспекте Ленина пропали восемь золотых украшений. Как установили оперативники уголовного розыска, к краже причастна двоюродная сестра потерпевшей, которая временно проживала в этом жилье. Женщина обнаружила украшения в трюмо и похитила их, а затем сдала в ломбарды Гусева и Черняховска. Вырученные деньги злоумышленница потратила по своему усмотрению.