Мэр Сочи Прошунин ввел режим локальной ЧС после взрыва газа в многоэтажке

В Сочи на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме официально введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.
Градоначальник провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Он доложил, что в пострадавшем от взрыва и пожара здании близки к завершению поквартирные обходы. Для координации восстановительных работ и был установлен особый режим.
Андрей Прошунин также уточнил, что во временные пункты размещения уже переселены 28 жильцов, включая семерых детей. Мэр добавил, что, согласно проверке, право собственности на свои квартиры люди получили еще в 2012 году на основании судебного решения.
По предварительным данным от главного управления МЧС по региону, в результате инцидента погиб один человек. Количество пострадавших увеличилось до трех. В момент возникновения угрозы из аварийного дома было оперативно эвакуировано 70 человек. Огонь к настоящему моменту полностью ликвидирован.