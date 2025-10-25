В Челябинске два нелегала пытались сбыть почти 200 свертков с метадоном

В Челябинске задержали двух иностранцев, пытавшихся бесконтактно сбыть крупную партию метадона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ГУ МВД региона сообщили, что 20-ти и 44-летний уроженцы ближнего зарубежья прибыли на Урал для сбыта наркотиков.
При личном досмотре у них изъято 110 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое задержанные, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, намеревались сбыть через тайники-закладки.
«В ходе дальнейших мероприятий обнаружили еще 88 свертков с порошкообразным веществом, которые злоумышленники разместили в тайниках на территории Ленинского района. В ходе проведения обысков по месту проживания злоумышленников изъято еще три свертка с наркотиком, также были изъяты электронные весы, упаковочный материал и банковские карты, предназначенные для распространения запрещенных веществ», — рассказали в ГУ МВД региона.
Общий вес изъятого наркотика составил порядка 60 граммов.
Кроме того, полицейские установили, что на территории Российской Федерации иностранные граждане находились с нарушением режима пребывания и не имели действующей временной регистрации. Также установлено, что оба злоумышленника временно проживали на территории Свердловской области, а в Челябинск прибыли для размещения тайников-закладок с наркотиком.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.