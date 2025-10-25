Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели обследовали еще 6 квадратных километров в поисках Усольцевых

В субботу специалисты вновь выйдут на обследование территории в Партизанском районе.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели обследовали еще 6 квадратных километров красноярской тайги в поисках пропавшей семьи Усольцевых, передает Telegram-канал КГКУ «Спасатель».

«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали 6 кв. км горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе пос. Кутурчин Партизанско района. Поиски результатов не дали», — следует из публикации.

При этом отмечается, что в субботу, 25 октября, специалисты вновь выйдут на обследование территории в Партизанском районе.

Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в красноярском лесу 28 сентября. В тот день их видели в последний раз, когда семья направлялась в небольшой поход на скалу Буратинка в живописном Кутурчинском Белогорье.

Активные поиски пропавшей семьи велись две недели. 12 октября масштабная операция была свернута из-за небезопасных погодных условий. Теперь поиски ведут только профессиональные спасатели.