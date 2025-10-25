Спасатели обследовали еще 6 квадратных километров в поисках Усольцевых

Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в красноярском лесу 28 сентября. В тот день их видели в последний раз, когда семья направлялась в небольшой поход на скалу Буратинка в живописном Кутурчинском Белогорье.