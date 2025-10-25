Ричмонд
Двое прихожан получили травмы в результате пожара в мечети в Татарстане

Около шести часов вечера 24 октября произошел пожар в деревянной мечети в селе Пестрецы.

Источник: МК.RU Казань

Прибывшие на место пожарные сумели локализовать открытое пламя в 19:16, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В результате ЧП двое мужчин получили ожоги и были доставлены в Пестречинскую ЦРБ.

Вероятной причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил в своем Telegram-канале, что мечеть открылась после капремонта в день инцидента. Он также отметил, что оперативные службы, включая пожарных, медиков и имама-мухтасиба, незамедлительно прибыли на место происшествия после получения информации о пожаре. Установлено, что пострадавшими являются прихожане, пришедшие в мечеть на намаз.