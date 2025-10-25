Ричмонд
Ребенка нашли под завалами после взрыва в многоквартирном доме в Сочи

Малыша увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.

Источник: РИА "Новости"

В Сочи ночью в доме на улице Тимирязева прогремел взрыв бытового газа. В результате трагедии погиб пожилой мужчина, еще три человека находятся в больнице — такие данные утром озвучил краевой оперативный штаб. По информации Telegram-канала Mash, пострадавших больше — как сообщает СМИ, под завалами был найден ребенок. Его на скорой помощи увезли в больницу.

Напомним, из дома эвакуировали 70 человек, 27 из них уже размещены в пунктах временного пребывания. В Сочи на месте происшествия был введен режим локальной ЧС. Как пишет Mash, за сутки до трагедии в доме произошла утечка газа в одной из квартир. В целом, как рассказали журналистам жильцы, газовое оборудование в доме проверяли редко.