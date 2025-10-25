Ребенка нашли под завалами после взрыва в многоквартирном доме в Сочи

Напомним, из дома эвакуировали 70 человек, 27 из них уже размещены в пунктах временного пребывания. В Сочи на месте происшествия был введен режим локальной ЧС. Как пишет Mash, за сутки до трагедии в доме произошла утечка газа в одной из квартир. В целом, как рассказали журналистам жильцы, газовое оборудование в доме проверяли редко.