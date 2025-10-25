ТАСС: умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей Долиной

В них также указано, что для реализации так называемой мошеннической схемы Telegram — служба безопасности — правоохранители — Росфинмониторинг — банк злоумышленники использовали 10 расчетных счетов, в том числе дропперов, несколько человек из них стали фигурантами не только в уголовном деле с 317 млн рублей, принадлежащих народной артистке России Ларисе Долиной. «Осуществили телефонные звонки и отправку сообщений в мессенджере Telegram с двух абонентских номеров телефонов на абонентский номер телефона Долиной Л. А., и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения совершения мнимых мошеннических действий, потребовали перевести находящиеся в ее пользовании денежные средства, а впоследствии осуществить продажу жилой квартиры, вследствие чего Долина Л. А., следуя инструкциям неустановленных лиц, с апреля 2024 года по 25 июля 2024 года осуществила перевод денежных средств, в том числе наличными, неустановленным лицам на различные расчетные счета на общую сумму 180 000 000 рублей», — следует из судебных документов.