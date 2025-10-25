Ричмонд
СКР завел уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи

По данным ведомства, погиб 75-летний мужчина, точное число пострадавших устанавливается.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи, передает официальный Telegram-канал ведомства.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — следует из публикации.

Следствием установлено, что минувшей ночью в Сочи в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Тимирязева произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего произошло обрушение части строительных конструкций.

По данным ведомства, погиб 75-летний мужчина, точное число пострадавших устанавливается. Получившие травмы жители дома были госпитализированы, добавили в Следкоме.

Уточняется, что ход расследования уголовного дела находится под контролем руководителя следственного управления по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном частном доме, в результате чего обрушились конструкции здания.