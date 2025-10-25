Бывшего жителя Ленобласти задержали за «сливы» данных абонентов

Сотрудники киберполиции Санкт-Петербурга задержали 29-летнего жителя Хабаровского края, занимавшегося нелегальной торговлей персональной информацией владельцев телефонных номеров. Задержание произошло во время их командировки в регион проживания подозреваемого, сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконном распространении компьютерной информации, включающей личные данные абонентов. Следствием установлено, что в 2023 году задержанный занимал должность специалиста по продажам в одном из ведущих операторов сотовой связи. Его рабочее место находилось в точке продаж компании, расположенной в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.
Злоупотребляя своим служебным положением, мужчина систематически исполнял от неизвестных пользователей через чат в мессенджере «запросы» на персональные данные абонентов. Находясь на рабочем месте, он получал доступ к базе данных абонентов, фотографировал отображаемую на экране монитора информацию и отправлял снимки в указанный чат. За каждое выполненное поручение получал от двух до пяти тысяч рублей на свой электронный кошелек.
Выявлено 22 эпизода передачи персональных данных. По каждому из них возбуждены уголовные дела. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Полицейские ищут его подельников и устанавливают дополнительные факты его незаконной деятельности.