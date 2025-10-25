Бывшего жителя Ленобласти задержали за «сливы» данных абонентов

Злоупотребляя своим служебным положением, мужчина систематически исполнял от неизвестных пользователей через чат в мессенджере «запросы» на персональные данные абонентов. Находясь на рабочем месте, он получал доступ к базе данных абонентов, фотографировал отображаемую на экране монитора информацию и отправлял снимки в указанный чат. За каждое выполненное поручение получал от двух до пяти тысяч рублей на свой электронный кошелек.