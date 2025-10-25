Усольцевы могут быть живы: спасатель выдвинул новую версию пропажи семьи с ребенком в тайге

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавших во время похода к скале Буратинка. Несмотря на масштабную операцию, обнаружить удалось лишь их автомобиль. Погодные условия в регионе осложняют работу спасателей.
Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв выдвинул неожиданную версию произошедшего. В интервью aif.ru он заявил, что, по его мнению, семья Усольцевых может быть жива. Эксперт предположил, что они могли намеренно исчезнуть, воспользовавшись подходящим моментом, и теперь не желают, чтобы их нашли.
Киселёв провёл историческую параллель со старообрядцами, которые уходили в сибирскую тайгу, желая жить в уединении. Именно это, по его словам, является наиболее вероятной версией их исчезновения.
При этом спасатель выразил сомнение в том, что семья ждёт помощи и не может подать сигнал. Он отметил, что даже находясь в сторожке или пещере, они могли бы обозначить своё местоположение, например, разведя костёр, дым от которого был бы хорошо заметен.
В противовес этой версии, почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников высказал более мрачное предположение. Он обратил внимание на большое количество опасных болот в том районе. По его мнению, Усольцевы могли попасть в трясину, из которой практически невозможно выбраться. Татарников подчеркнул, что проведение поисковых работ в таких условиях сопряжено с высоким риском и для самих спасателей.