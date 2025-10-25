КГК раскрыл, как предприниматель в Ивьевском районе скрыл от налоговой 2 миллиона рублей выручки

Удалось установить, что житель Ивьевского района покупал за наличный расчет на рынках Москвы мужскую и женскую одежду. По фиктивным документам он ввозил товары в Беларусь, а затем продавал из через соцсети. Выручка, которая была получена от реализации одежды, в учете предпринимателя не отражалась, налогами не облагалась.