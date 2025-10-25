КГК раскрыл, как предприниматель в Ивьевском районе скрыл от налоговой 2 миллиона рублей выручки

КГК сообщил, что в Ивьевском районе предприниматель скрыл от налоговой 2 миллиона рублей выручки. Подробности привели в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«Ивьевский предприниматель скрыл от налогообложения более 2 миллиона рублей выручки от реализации одежды», — говорится в сообщении.
Удалось установить, что житель Ивьевского района покупал за наличный расчет на рынках Москвы мужскую и женскую одежду. По фиктивным документам он ввозил товары в Беларусь, а затем продавал из через соцсети. Выручка, которая была получена от реализации одежды, в учете предпринимателя не отражалась, налогами не облагалась.
В КГК обратили внимание, что всего с 2022 года белорус скрыл от налогообложения более 2 миллионов рублей полученной выручки. И добавили, что причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 430 000 рублей. В отношении предпринимателя было заведено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса.
