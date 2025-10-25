Ричмонд
Возгорания автомобилей участились в Иркутской области с наступлением холодов

С начала октября в регионе зафиксировано 16 пожаров.

Источник: IrkutskMedia.ru

16 фактов возгорания автомобилей зафиксировано в Иркутской области с 1 октября. Это на пять случаев больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как отмечают специалисты ведомства, число пожаров в автомобилях выросло на фоне понижения среднесуточных температур. 12 возгораний произошли по электротехнической причине, два пожара стали следствием неосторожного обращения с огнем. Еще в двух случаях огонь вспыхнул вследствие поджога.

Ранее агентство сообщало, что автомобиль загорелся из-за неисправности в Черемхове. Инцидент произошел 13 октября в переулке Седова. На место возгорания прибыли девять огнеборцев и две единицы техники. Когда служащие прибыли на место происшествия, из гаража шёл чёрный дым.