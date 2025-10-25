МВД планирует поставить на учет «набившую» татуировку младенцу семью

Правоохранители планируют проверить жилищно-бытовые условия семьи, которая набила татуировку на руке своего годовалого ребенка, и поставить ее на профилактический учет. Об этом в субботу, 25 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После того, как сотрудники МВД по Чувашской Республике установили личности родителей, они доставили обоих в отдел полиции. Мужчина и женщина настаивают, что не причинили ребенку вреда. Они пояснили, что надпись нанесли гелевой ручкой, а звук тату-машинки наложили при монтаже видеоролика.
— Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по городу Чебоксары планируют проверить жилищно-бытовые условия семьи и поставить ее на профилактический учет. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы, — написала Волк в своем Telegram-канале.
3 сентября первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья и онкохирург Бадма Башанкаев рассказал, что в парламенте разрабатывают законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних. Он пояснил, что краска для татуировок может содержать канцерогены, которые повышают риск развития рака кожи и лимфомы.