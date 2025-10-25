МВД планирует поставить на учет «набившую» татуировку младенцу семью

После того, как сотрудники МВД по Чувашской Республике установили личности родителей, они доставили обоих в отдел полиции. Мужчина и женщина настаивают, что не причинили ребенку вреда. Они пояснили, что надпись нанесли гелевой ручкой, а звук тату-машинки наложили при монтаже видеоролика.