Под Берестовицей мужчина пошел в милицию из-за картофеля. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
«У жителя Берестовицкого района пропал картофель. Правоохранители устанавливают обстоятельства», — сказано в сообщении.
В среду, 22 октября, в Берестовицкий РОВД обратился 53-летний житель одной из деревень. Он сообщил, что вместе с родственниками 21 октября копал картофель на выделенном ему участке поля. После того, как трактор вспахал землю, белорусы решили не сразу собирать урожай, а сделать это на следующий день. Но утром, приехав на поле, картофеля уже не было.
«Всего злоумышленники похитили без малого 830 килограммов картофеля», — отметили в УВД.
В ведомстве уточнили, что сотрудники милиции отрабатывают граждан, которые могут быть причастны к краже. Было заведено уголовное дело за кражу.
