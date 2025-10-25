Под Берестовицей мужчина пошел в милицию из-за картофеля

В среду, 22 октября, в Берестовицкий РОВД обратился 53-летний житель одной из деревень. Он сообщил, что вместе с родственниками 21 октября копал картофель на выделенном ему участке поля. После того, как трактор вспахал землю, белорусы решили не сразу собирать урожай, а сделать это на следующий день. Но утром, приехав на поле, картофеля уже не было.