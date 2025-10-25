Суд в Омской области вынес приговор экс-директору интерната за присвоение премий

Тарский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела экс-директора местной адаптивной школы-интерната Юрия Ершова по статье УК о присвоении вверенного ему имущества. В итоге ему вынесен обвинительный приговор.
В наказание ему суд назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщила пресс-служба суда.
В суде уточнили, что, будучи директором, Ершов оформлял своим подчиненным необоснованные премии, которые далее забирал себе. Таким образом ему удалось присвоить 366 тыс. рублей.
Свою вину директор признал. При вынесении приговора суд учел и смягчающие обстоятельства и то, что деньги Ершов вернул. Какие именно были приняты во внимание аргументы о смягчении наказания, суд не уточнял.
Вердикт пока не вступил в законную силу.
