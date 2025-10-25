Ричмонд
В Петербурге задержали иностранца, находившегося в розыске на родине

Ему вменяют махинации с кредитами.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге 24 октября полицейские задержали 38-летнего гражданина одного из центральноазиатских государств, находившегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержание было произведено в районе 16.30 у дома № 3 по набережной Миклухо-Маклая. По данным следствия, в своём государстве он втирался в доверие к гражданам с низким уровнем дохода. Обещая содействие в оформлении социальных выплат, он получал от них копии удостоверяющих личность документов и оформлял кредитные договоры на их имя.

Общая сумма ущерба составила 550 тысяч рублей. Полученные средства были потрачены им на личные нужды. Задержанный доставлен в отделение полиции. Инициатор розыска уже уведомлен о задержании.