В Беларуси 17-летний подросток получил 8 лет колонии за трехнедельную работу

Подросток сообщил, что в Telegram ему предложили работу с очень высоким заработком. Понимая, что речь идет о распространении наркотиков, несовершеннолетний сначала отказался, однако через время согласился. Суд признал его виновным по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.