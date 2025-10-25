В Беларуси 17-летний подросток получил 8 лет колонии за трехнедельную работу. Подробности рассказали в пресс-службе Брестского областного суда.
На скамье подсудимых оказался 17-летний подросток, который стал курьером-закладчиком организованной группы, которая занимается незаконным оборотом запрещенных веществ. Несовершеннолетний делал закладки на территории Брестской области.
Фигурант в момент переписки в мессенджере Telegram и получив информацию про нахождение тайников с крупным размером особо опасного психотропа, приобрел запрещенное вещество, которое с целью сбыта хранил в специально оборудованных тайниках на территории Брестской области и других местах.
Несовершеннолетний, разметил не менее 0,96 грамма частями в тайниках, с целью дальнейшего сбыта передал администратору фотоизображения, сделанных им мест хранения с указанием географических координат. В пресс-службе отметили, что подросток занимался незаконным оборотом психотропов около трех недель. Свою вину он признал, раскаялся в содеянном.
Подросток сообщил, что в Telegram ему предложили работу с очень высоким заработком. Понимая, что речь идет о распространении наркотиков, несовершеннолетний сначала отказался, однако через время согласился. Суд признал его виновным по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
