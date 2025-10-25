Ричмонд
Бастрыкину доложат об избиении подростка толпой в Перми

Мальчика избили ногами и заставили встать на колени.

Источник: Следственный комитет РФ

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат об избиении подростка толпой в Перми, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

24 октября в Сети распространилось кадры, запечатлевшие жестокое избиение подростка группой сверстников. На видео несовершеннолетнего пинают ногами, унижают и принуждают встать на колени и извиниться.

В результате сотрудники МВД и прокуратуры инициировали проверку, а после следственный комитет возбудил уголовное дело за нанесение побоев по ст.116 УК РФ.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — рассказали в СКР.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru раскрыл все известные подробности инцидента в материале.