Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат об избиении подростка толпой в Перми, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
24 октября в Сети распространилось кадры, запечатлевшие жестокое избиение подростка группой сверстников. На видео несовершеннолетнего пинают ногами, унижают и принуждают встать на колени и извиниться.
В результате сотрудники МВД и прокуратуры инициировали проверку, а после следственный комитет возбудил уголовное дело за нанесение побоев по ст.116 УК РФ.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — рассказали в СКР.
