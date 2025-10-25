Ричмонд
В Кизеле на ж/д вокзале загорелся электровоз

К месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Источник: Комсомольская правда

Днем 25 октября жители Кизела в соцсетях сообщили о клубах дыма на путях ж/д вокзала. Они предположили о проходящих учениях.

Их сомнения сняли мчащиеся с сиренами машины МЧС. Очевидцы опубликовали фото с дымящимся электровозом и специальной техникой рядом с ним. По информации с места событий, возгорание удалось ликвидировать, стоящие рядом составы не пострадали.

«КП-Пермь» ждет комментарий от ГУ МЧС России по Пермскому краю. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют обстоятельства произошедшего.