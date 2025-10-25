Раздраженный шумной компанией воронежец заявил о минировании дома

Инцидент произошел в Семилуках еще летом. Компания собралась у многоквартирного дома одним поздним летним вечером. Местному жителю не понравился шум, который производили молодые люди, и он несколько раз сделал им замечания. Однако дерзкая молодежь посоветовала мужчине закрыть окно и идти спасть.
Житель Семилук решил пойти на крайние меры. Мужчина позвонил по номеру 112 и вызвал полицию, однако оперативно стражи правопорядка не приехали. Тогда житель Семилук решил солгать, что его дом заминирован. Разумеется, спецслужбы обследовали здание и ничего не нашли.
За ложное сообщение о минировании пришлось в итоге поплатиться самому противнику шумных компаний. В отношении него возбудили дело, в конце прошлой недели состоялся суд, где мужчину признали виновным. Жителю Семилук назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.