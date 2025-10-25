Две нижегородки стали жертвами аферистов при покупке путёвок в пансионат Абхазии

Чтобы не стать жертвой обмана, следуйте нескольким простым правилам: Бронируйте путёвки только на официальных сайтах проверенных турагентств. Перед покупкой билетов тщательно изучите информацию о месте отдыха и компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. Проверьте, зарегистрирован ли туроператор в федеральном реестре. Никогда не переходите по ссылкам из рекламных рассылок. Вводите адрес сайта самостоятельно. Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно обратитесь в полицию.