Во время ужина 50-летний мужчина разбил тарелку с едой о голову своей знакомой

В полицию Гусева обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что знакомый угрожал ей убийством.
— Заявительница приехала в поселок Синявино в гости к 50-летнему мужчине. Во время ужина между ними произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленник схватил со стола тарелку с едой и разбил ее о голову потерпевшей, угрожая убийством, — сообщили детали происшествия в пресс-службе регионального УМВД..
Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Как пояснили в полиции, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.