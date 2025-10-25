В Екатеринбурге патруль задержал «честного» закладчика

22 октября 2025 года полицейские третьей роты городского полка ПППСМ задержали местного жителя, у которого при себе имелись 60 свертков с запрещенными веществами.
По данным отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, мужчина днем гулял по Верх-Исетскому району в районе улицы Викулова. Наряд полиции обратил на него внимание у дома № 28.
Увидев полицейский автомобиль, мужчина заволновался, а при общении честно сказал, что у него при себе есть синтетические наркотики, которые он распространяет через «закладки».
Действительно, у мужчины нашли около 60 свертков с порошком, который по итогам экспертизы определен, как мефедрон. Также у мужчины нашли при обыске стандартный набор закладчика — весы, сотни полимерных пакетиков, разноцветную изоленту.
Стражи порядка во время задержания обратили внимание на поведение мужчины, но тот от медицинского освидетельствования отказался, за что был привлечен к ответственности по административной статье.
Чуть позже выяснилось, что 28-летний местный житель трудится слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры в частной фирме. За его плечами — срок за кражу.
— В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». Мужчину заключили под стражу. Ему светит срок до 20 лет.