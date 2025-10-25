Неизвестные распылили перцовку в лицо водителя трамвая на проспекте Просвещения

По данным ведомства, 24 октября в 16:03 в полицию обратился 34-летний вагоновожатый. Он сообщил, что на остановке у перекрестка проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина неизвестные распылили содержимое перцового баллончика ему в лицо и скрылись с места происшествия.