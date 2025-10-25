Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский сантехник поехал в лес за грибами и получил уголовное дело

Сотрудники милиции задержали минского сантехника, который поехал за грибами.

Источник: Комсомольская правда

Минский сантехник поехал в лес за грибами и получил уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД с поличным был задержан 37-летний житель Минска. В квартире, а также на рабочем месте фигуранта оперативники нашли и изъяли более 30 граммов опасного вещества.

Со слов мужчины, дикорастущее растение он заметил в лесу, сорвал его, привез домой и высушил. Известно, что фигурант работает сантехником в одной из организаций Минска. Заведено уголовное дело.

Тем временем под Берестовицей мужчина пошел в милицию из-за картофеля.

Ранее телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря: «Вакцинация, замена счетчиков, домофоны, декларирование денег».

Кроме того, КГК раскрыл, как предприниматель в Ивьевском районе скрыл от налоговой 2 миллиона рублей выручки.