Минский сантехник поехал в лес за грибами и получил уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД с поличным был задержан 37-летний житель Минска. В квартире, а также на рабочем месте фигуранта оперативники нашли и изъяли более 30 граммов опасного вещества.
Со слов мужчины, дикорастущее растение он заметил в лесу, сорвал его, привез домой и высушил. Известно, что фигурант работает сантехником в одной из организаций Минска. Заведено уголовное дело.
