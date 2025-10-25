В Петербурге на Софийской улице столкнулись две фуры и легковой автомобиль

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.