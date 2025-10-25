Металлическая деталь отлетела в лицо слесарю на воронежском предприятии

Несчастный случай произошел на воронежском предприятии «ИнтерПолярис», сообщает Государственная инспекция труда по региону.
ЧП случилось 9 октября. Во время работы металлическая часть приспособления для формовки листового металла откололась и отлетела в 50-летнего слесаря. Металлическая деталь ударила 50-летнего мужчину по лицу.
«Повреждения оцениваются как тяжелые. В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего», — прокомментировал замруководителя региональной госинспекции труда Александр Бородихин.