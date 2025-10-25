Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Металлическая деталь отлетела в лицо слесарю на воронежском предприятии

Мужчина получил тяжелые повреждения.

Источник: АиФ Воронеж

Несчастный случай произошел на воронежском предприятии «ИнтерПолярис», сообщает Государственная инспекция труда по региону.

ЧП случилось 9 октября. Во время работы металлическая часть приспособления для формовки листового металла откололась и отлетела в 50-летнего слесаря. Металлическая деталь ударила 50-летнего мужчину по лицу.

«Повреждения оцениваются как тяжелые. В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего», — прокомментировал замруководителя региональной госинспекции труда Александр Бородихин.