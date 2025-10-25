Дроп-гастролёр из Сибири обманул петербургских старушек на 1,5 млн рублей

Полиция задержала 21-летнего жителя Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве против пожилых жительниц Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общая сумма ущерба от его действий превысила 1,5 миллиона рублей.
Первый инцидент произошел 21 октября в Колпинском районе, где 73-летняя пенсионерка передала злоумышленнику 550 тысяч рублей после многодневных телефонных звонков. Преступник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, убедил женщину в необходимости «защитить сбережения». Через пару дней, 24 октября, в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан у дома № 7 по улице Ижорского батальона в Колпино. В ходе расследования установлена его причастность к аналогичному преступлению в Кировском районе, где другая 73-летняя пенсионерка лишилась 950 тысяч рублей.
Возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
