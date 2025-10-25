Ричмонд
В Ташкентской области ребёнка сбили на пешеходном переходе: слухи о гибели не подтвердились

Vaib.uz (Узбекистан. 25 октября). В Ташкентской области на днях произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, видео с которым быстро разошлось по соцсетям и вызвало волну обсуждений.

Источник: Vaib.Uz

На кадрах видно, как маленький мальчик пытается перебежать дорогу по пешеходному переходу.

В этот момент автомобиль «Дамас» резко тормозит перед зеброй, ребёнок падает, а едущий позади «Дамаса» автомобиль «Кобальт» не успевает вовремя затормозить, и, чтобы избежать столкновения, резко перестраивается и буквально проезжает по ребёнку.

В социальных сетях сразу же распространилась информация о том, что мальчик якобы погиб на месте. Однако официальные данные эти слухи не подтверждают.

По данным УБДД столичной области, 18 октября примерно в 11:00 на 57-м километре автодороги «Кызылтош — Паркент — Янгибозор» в Паркентском районе Ташкентской области действительно произошло ДТП.

39-летний водитель автомобиля «Кобальт» совершил наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Участником ДТП также был 33-летний водитель автомобиля «Дамас».

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в центральную районную больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он находится под наблюдением врачей и получает лечение.

Сообщения, распространяемые в некоторых соцсетях о гибели ребёнка, не соответствуют действительности, подчеркнули правоохранители.

По факту происшествия сейчас проводится доследственная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.