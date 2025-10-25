Ричмонд
В аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорт Ухты. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.