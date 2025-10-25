В аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты

«Аэропорт Ухты. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Ухты. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.