В Ростовской области мама с двумя детьми попала в ДТП, отвлекшись на плач ребенка

— Авария произошла 25 октября около пяти утра на 140-м километре трассы «Ростов-Ставрополь» в Песчанокопском районе, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 25-летняя женщина за рулем отвлеклась на плач ребенка, который находился в детском кресле на переднем пассажирском сиденье. В результате автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет и перевернулся.