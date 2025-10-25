В Ростовской области мама с двумя детьми попала в ДТП, отвлекшись на плач ребенка

В Ростовской области машина с мамой и двумя маленькими детьми вылетела с трассы и перевернулась, когда женщина отвлеклась на плач годовалого ребенка. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Авария произошла 25 октября около пяти утра на 140-м километре трассы «Ростов-Ставрополь» в Песчанокопском районе, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 25-летняя женщина за рулем отвлеклась на плач ребенка, который находился в детском кресле на переднем пассажирском сиденье. В результате автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет и перевернулся.
Уточняется, что в машине находились двое детей — четырех лет и годовалый. Млаший ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.
Тем временем в Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулем.
