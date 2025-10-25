Два человека погибли в ДТП с Volkswagen и Audi под Лепелем. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 25 октября примерно в 10.00 64-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, в момент выезда с второстепенной дороги на трассу М-3 «Минск — Витебск», не пропустила ехавший по главной дороге Audi.
В результате аварии водитель и 63-летний пассажир Volkswagen погибли. В МВД добавили, что 32-летний водитель автомобиля Audi был доставлен в больницу.
Ранее СК и МВД озвучили новые подробности страшной аварии маршрутки, трактора и внедорожника под Светлогорском с шестью погибшими.
Тем временем глава ГАИ Виктор Ротченков озвучил статистику с погибшими в ДТП в Беларуси за 20 лет: «В 2005 — 2006 годах — 1700, в 2024 — 434 смерти».
Кстати, синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 и 26 октября: «Сильные дожди и порывистый ветер».