Пьяный житель Челябинской области попал в ДТП на угнанной машине

В полицию поступило сообщение о ДТП в центральной части города. Виновник аварии был в алкогольном опьянении и попытался скрыться. Его задержали инспекторы ДПС. Личность мужчины установили. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Чуть позднее в полицию поступило заявление от собственницы автомобиля, которая сообщила об угоне.
— Как установили сотрудники полиции, потерпевшая познакомилась с задержанным и пригласила его к себе домой. В это время её автомобиль находился на парковке во дворе дома. После нескольких дней совместного времяпрепровождения злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил ключи от машины из сумки хозяйки, — рассказали в полиции.
Мужчина поехал в центр города, где и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело. Также на мужчину завели административное дело, ему грозит административный арест.
