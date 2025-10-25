Ричмонд
Пьяный житель Челябинской области попал в ДТП на угнанной машине

В Миассе пьяный 38-летний местный житель угнал автомобиль ВАЗ-2114 и устроил на нём ДТП. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

В полицию поступило сообщение о ДТП в центральной части города. Виновник аварии был в алкогольном опьянении и попытался скрыться. Его задержали инспекторы ДПС. Личность мужчины установили. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Чуть позднее в полицию поступило заявление от собственницы автомобиля, которая сообщила об угоне.

— Как установили сотрудники полиции, потерпевшая познакомилась с задержанным и пригласила его к себе домой. В это время её автомобиль находился на парковке во дворе дома. После нескольких дней совместного времяпрепровождения злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил ключи от машины из сумки хозяйки, — рассказали в полиции.

Мужчина поехал в центр города, где и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело. Также на мужчину завели административное дело, ему грозит административный арест.

Ранее мы рассказывали, что в Чебаркуле у 18-летнего парня угнали Toyota Corolla. Подозреваемым оказался бывший владелец автомобиля.