Пьяный житель Челябинской области попал в ДТП на угнанной машине

— Как установили сотрудники полиции, потерпевшая познакомилась с задержанным и пригласила его к себе домой. В это время её автомобиль находился на парковке во дворе дома. После нескольких дней совместного времяпрепровождения злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил ключи от машины из сумки хозяйки, — рассказали в полиции.