Полиция проверяет информацию о конфликте в Коммунарке

«В СМИ и сети интернет распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК “Прокшино” в районе Коммунарка. От граждан поступил ряд обращений в службу 102. В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики», — говорится в сообщении.