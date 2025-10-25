Ричмонд
Полиция проверяет информацию о конфликте в Коммунарке

Столичная полиция проводит проверку информации о конфликте между гражданами в ЖК «Прокшино» в районе Коммунарка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«В СМИ и сети интернет распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК “Прокшино” в районе Коммунарка. От граждан поступил ряд обращений в службу 102. В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенных мероприятий будет организовано проведение проверки по которой полицейские примут решение в соответствии с законом.