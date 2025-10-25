В Волгограде подростки «как в кино» угнали автомобиль, но не ушли от полиции

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 17-ти и 18-летнего местных жителей. По предварительным данным, задержанные, решив покататься на чужой машине, сломав ручку автомобиля, проникли в салон и путем смыкания проводов завели транспортное средство, — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.