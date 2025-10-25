NYP: в Диснейленде во Флориде погиб третий человек за 10 дней

«Мужчина погиб в отеле Disney’s Contemporary Resort, расположенном рядом с парком Magic Kingdom под Орландо, штат Флорида», — говорится в статье.
Видео с места происшествия распространилось в соцсети. На нём запечатлены полицейские ленты и множество офицеров и спасателей во дворе отеля, отмечает издание. При этом причина смерти мужчины не сообщается.
Уточняется, что в этом же отеле неделю назад погибла женщина. Кроме того, на территории одного из местных тематических кемпингов 60-летний мужчина потерял сознание и перестал дышать, позже он умер в больнице.
В марте газета Daily Mail писала, что в тематическом парке Disney Epcot во Флориде произошёл пожар, людей эвакуировали. Огонь потушили, в результате пожара никто не пострадал.