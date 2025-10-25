Ричмонд
В Москве в районе Коммунарки произошел массовый конфликт

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК «Прокшино» в районе Коммунарки в Москве, сообщает столичный главк МВД России.

«В средствах массовой информации и сети интернет распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК “Прокшино” в районе Коммунарки. От граждан поступил ряд обращений на службу 102. В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции», — говорится в канале ведомства на платформе Max.

Главк отмечает, что устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики. По итогам проведенных мероприятий организуют проверку, по которой полицейские примут решение в соответствии с законом, заключает ведомство.