В Молдове в квартире жилого дома произошёл взрыв: Серьезно пострадали два человека

Взрыв в Флорештах: пострадали два человека.
В городе Флорешть произошёл взрыв в одной из квартир. Пострадали мужчина 68 лет — владелец жилья, и 17-летняя девушка из соседней квартиры.
По предварительным данным, мужчина получил ожоги головы, а девушка — травмы от взрывной волны. Обоих доставили в районную больницу, их состояние врачи оценивают, как стабильное.
Причины взрыва выясняются.
