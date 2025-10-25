В ДТП на свердловской трассе погиб отец водителя «Лады»

25 октября в 7:45 на 246-м километре Серовского тракта произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада».
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, 29-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В момент аварии в салоне кроме водителя находился его 65-летний отец, который погиб.
По предварительным данным, водитель не принял во внимание погодные условия и дорожные условия, набрав большую скорость.
Водитель из Верхней Пышмы имеет 11-летний стаж вождения, на его счету 10 штрафов. В момент ДТП он был трезв. Мужчину с различными травмами увезли в больницу.