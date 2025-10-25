Самарцев предупреждают о новом мошенничестве с обменом валют

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее с предложениями от незнакомцев по обмену валюты через мессенджеры.
По данным Angara Security, многие становятся жертвами такого обмана из-за заманчивого курса обмена валют и перехода к неформальным финансовым сервисам.
Так, мошенники создают фальшивые платформы, имитирующие популярные обменные сервисы, а еще используют ботов, аудитория которых может достигать десятков тысяч пользователей. После перевода денег такому боту у жертвы нет возможности оспорить операцию. Как итог — безвозвратная потеря денег.
Кроме того, в ходе такого обмана мошенники получают личные данные жертв, которые затем могут использоваться ими и для других преступлений. Таким образом можно стать невольным соучастником афер.
Специалисты призывают самарцев отказаться от использования неофициальных обменных пунктов и проводить валютные операции только через отделения банков или официальные онлайн-сервисы лицензированных финорганизаций.