Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцев предупреждают о новом мошенничестве с обменом валют

Многие становятся жертвами такого обмана из-за заманчивого курса обмена валют.

Источник: РИА "Новости"

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее с предложениями от незнакомцев по обмену валюты через мессенджеры.

По данным Angara Security, многие становятся жертвами такого обмана из-за заманчивого курса обмена валют и перехода к неформальным финансовым сервисам.

Так, мошенники создают фальшивые платформы, имитирующие популярные обменные сервисы, а еще используют ботов, аудитория которых может достигать десятков тысяч пользователей. После перевода денег такому боту у жертвы нет возможности оспорить операцию. Как итог — безвозвратная потеря денег.

Кроме того, в ходе такого обмана мошенники получают личные данные жертв, которые затем могут использоваться ими и для других преступлений. Таким образом можно стать невольным соучастником афер.

Специалисты призывают самарцев отказаться от использования неофициальных обменных пунктов и проводить валютные операции только через отделения банков или официальные онлайн-сервисы лицензированных финорганизаций.