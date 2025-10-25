В Гонконге извлекли «черный ящик» скатившегося в море самолета

Грузовой самолет Boeing 747, принадлежащий турецкой грузовой авиакомпании ACT Airlines, 20 октября при посадке в аэропорту Гонконга выкатился за пределы полосы и столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека, — оба скончались. Сам самолет практически полностью оказался в море, при этом четверо членов экипажа не пострадали. Позже Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США сообщил об отправке специалистов для содействия гонконгскому Управлению по расследованию авиационных происшествий (AAIA) в проведении расследования.