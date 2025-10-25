Ричмонд
В ДТП на трассе «Таврида» погибли 3 человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в Ленинском районе Крыма.

Источник: ГУ МВД

В ДТП на трассе «Таврида» погибли 3 человека, сообщает МВД Крыма.

Смертельная авария произошла поздним вечером 24 октября в Ленинском районе возле села Виноградное. Согласно предварительным данным, к ней привели действия водителя грузового автомобиля «Dongfeng KC» 1967 года рождения, который ехал по автодороге «Таврида» со стороны Керчи в направлении Симферополя по крайней правой полосе.

Как рассказал начальник Госавтоинспекции Ленинского района Анатолий Худяков, водитель грузовика при движении задним ходом совершил столкновение с ехавшим за ним в попутном направлении автомобилем «Lada Xray» под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате ДТП смертельные травмы получили три пассажира легковушки, в том числе мальчик 2017 года рождения, а ее водитель доставлен в больницу.