В ДТП на трассе «Таврида» погибли 3 человека

Как рассказал начальник Госавтоинспекции Ленинского района Анатолий Худяков, водитель грузовика при движении задним ходом совершил столкновение с ехавшим за ним в попутном направлении автомобилем «Lada Xray» под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате ДТП смертельные травмы получили три пассажира легковушки, в том числе мальчик 2017 года рождения, а ее водитель доставлен в больницу.